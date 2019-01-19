На крещенские богослужения в местные храмы пришли 70 тысяч южноуральцев

СЕГОДНЯ 12:38 2019-01-19T12:40:00+03:00

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Жители Челябинской области отмечают один из главных православных праздников Крещения Господня. В ночь с 18 на 19 января в области прошло 135 праздничных мероприятий. Православные южноуральцы окунулись в прорубь и набрали святой воды. Массовые купания провели в 37 населенных пунктах. В местные храмы на крещенские богослужения пришли 70 тысяч человек. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Челябинской области.

Безопасность людей обеспечивали более 1300 человек. Это полицейские, бойцы Росгвардии, сотрудники ЧОПов и добровольные дружинники.

— Благодаря принятым мерам нарушений общественного порядка в местах массового пребывания граждан не допущено, — рассказали в областном главке.

В Свято-Симеоновском кафедральном соборе божественную литургию и чин великого освящения воды возглавил Челябинский и Миасский митрополит Григорий. Крещенскую воду пьют с молитвой, освящают ею жилища. Эта вода остается свежей более года.

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