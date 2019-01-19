2019-01-19T12:40:00+03:00
Общество

На крещенские богослужения в местные храмы пришли 70 тысяч южноуральцев

Безопасность людей обеспечивали сотрудники полиции и Росгвардии
Ульяна ШЕВЧЕНКО
Поделиться:
Фото: пресс-служба Челябинской епархииФото: пресс-служба Челябинской епархии
Изменить размер текста:

Жители Челябинской области отмечают один из главных православных праздников Крещения Господня. В ночь с 18 на 19 января в области прошло 135 праздничных мероприятий. Православные южноуральцы окунулись в прорубь и набрали святой воды. Массовые купания провели в 37 населенных пунктах. В местные храмы на крещенские богослужения пришли 70 тысяч человек. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Челябинской области.

Безопасность людей обеспечивали более 1300 человек. Это полицейские, бойцы Росгвардии, сотрудники ЧОПов и добровольные дружинники.

— Благодаря принятым мерам нарушений общественного порядка в местах массового пребывания граждан не допущено, — рассказали в областном главке.

В Свято-Симеоновском кафедральном соборе божественную литургию и чин великого освящения воды возглавил Челябинский и Миасский митрополит Григорий. Крещенскую воду пьют с молитвой, освящают ею жилища. Эта вода остается свежей более года.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Почта: kpravda@ya.ru

WhatsApp и Viber 8-908-0-953-953

Тел.: (351)265-80-66; 8-902-616-06-06

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Челябинске бесправник врезался в такси, где ехала семья с двумя детьми
В многоэтажке Озерска утечку газа устранили с помощью изолетнты
В Челябинске бойцы Росгвардии проверили храмы и купели
Жители Челябинской области собрали деньги для семьи Ванечки Фокина
В Челябинской области дачники ополчились на бобров
Банк УРАЛСИБ предлагает накопительную карту «Копилка» и накопительный счет в долларах США
В Челябинске в крещенскую купель на озере Смолино окунаться опасно для здоровья
В Челябинской области собака помогла полицейским поймать грабителей по «горячим следам»
Малыша из Магнитогорска Ванечку Фокина перевели из реанимации в общую палату
Жителей Магнитогорска, продающих квартиры, просят подойти в мэрию
Переезжаем! Более семи тысяч человек перебрались в Челябинскую область из-за границы
В Челябинске курсируют трамваи-шаттлы
В Челябинск приедут родители таджика, пострадавшего при взрыве в Магнитогорске
В Челябинской области верный пес ждет умершего хозяина
В Челябинске грязный снег с дорог скидывают на детские площадки
«Как в фильмах ужасов»: страшная дверь пугает пациентов детской больницы
Легкоатлеты показали в Челябинске лучшие результаты сезона в мире
Победа к юбилею: «Трактор» выиграл у «Торпедо» в день 10-летия родной арены
Театры Челябинской области заработали на Дедах Морозах 35 млн рублей
Аптеки обяжут снять с фасадов зданий в Челябинске мигающие кресты
Учащихся девятых классов на Южном Урале не пустят на экзамен без собеседования по русскому языку
Пассажирский автобус заблокировал движение трамваев на Алом поле в Челябинске
«Трактор» развесил плакаты с призывом к форварду NHL Артемию Панарину
В Магнитогорске впервые убийцу судил суд присяжных
В Челябинске успешно прооперировали двух килограммовых новорожденных
Банк УРАЛСИБ увеличил объемы автокредитования в 1,4 раза по итогам 2018 года