2019-01-19T14:54:37+03:00
Общество

Мэру Челябинска предлагают поехать на работу на маршрутке

Чтобы увидеть проблемы общественного транспорта собственными глазами
Ульяна ШЕВЧЕНКО
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Фото: vk.com "Челябинский урбанист"Фото: vk.com "Челябинский урбанист"
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Участники сообщества «Челябинский урбанист» ищут топ-менеджеров челябинской администрации, способных повторить поступок мэра Саратова Михаила Исаева. На днях тот решил добираться на работу на маршрутках или трамваях. И в первый же день опоздал на собственный брифинг, столкнулся с грубостью водителя и грязью в салоне. Зато лично познакомился с проблемами общественного транспорта и нечищеных дорог. После нескольких поездок мэр Исаев сделал выводы и начал высказывать правильные мысли.

— Об этом даже сюжет на федеральных каналах сделали! Воистину событие федерального уровня! А кто из топ-менеджеров челябинской администрации способен сказать «можем повторить»? — спрашивает на странице сообщества лидер движения «Челябинский урбанист» Лев Владов.

Пользователи соцсетей идею активистов поддерживают.

— Главы администраций должны ездить на общественном транспорте не меньше трех раз в неделю. Ничего сверхъестественного в этом нет. Просто побыть обычным человеком вместе с другими людьми, и все проблемы будут видны своими глазами, — пишет Евгений Федотов.

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