В Челябинске за одну ночь задержали 9 перступников из федерального розыска

СЕГОДНЯ 16:07 2019-01-19T16:07:19+03:00

А на дорогах поймали 50 пьяных водителей

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В Челябинске прошла масштабная операция «Ночь». С позднего вечера 18 января город патрулировали около 1 150 полицейских и более 400 сотрудников Росгвардии. Под пристальное внимание инспекторов ГИБДД попали все злачные места областного центра. Усилия полиции оказались не напрасными.

— В ходе операции раскрыто 18 преступлений. Задержано 9 граждан, находившихся в федеральном розыске. Выявлено более одной тысячи административных правонарушений общественного порядка, — сообщает пресс-служба УМВД России по городу Челябинску.

Сотрудники ГИБДД остановили 50 водителей в состоянии алкогольного опьянения, и 5 водителей, лишенных прав на управление транспортным средством. В городской медвытрезвитель доставили 37 человек.

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