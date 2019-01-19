На Южном Урале сбежавший олень в новогодней упряжке чуть не затоптал детей

СЕГОДНЯ 18:30 2019-01-19T18:30:02+03:00

Об этом местные жители рассказали в социальных сетях

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Инцидент произошел 19 января в Озерске. Питомец местного конного клуба, катающий детей на городских праздниках, освободился от привязи и рванул от хозяев в сторону детского городка.

«Сегодня у «лошадников» сбежал олень в упряжке. Он гонял вокруг пруда, разламывая остатки саней и пугая прохожих», — пишут свидетели событий в группе «Подслушано в Озерске».

По словам очевидцев, все произошло очень быстро. Никто даже не успел снять беглецы на камеру мобильного. Животное пробежало по детской площадке, перемахнуло через ограждение у перекрестка и скрылось из виду.

Кто-то из родителей, увидев оленя, успел спрятать детей.

— А мой ребенок только с горки скатился и встал на ноги, а тут из-за детской площадки вырулил этот олень, сбил дочку с ног и проехал по ней санями, — пишет житель Озерска Антон Ельцин.

К счастью, никто из детворы серьезно не пострадал. Судя по словам еще одного очевидца,

олень сам был сильно напуган.

— Он хоть и шарахался от прохожих, но травмоопасную ситуацию создал. Вполне допускаю, что мог кого-то сбить обломками саней, — пишет Дэн Молотов.

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