На Южном Урале сбежавший олень в новогодней упряжке чуть не затоптал детей
Инцидент произошел 19 января в Озерске. Питомец местного конного клуба, катающий детей на городских праздниках, освободился от привязи и рванул от хозяев в сторону детского городка.
«Сегодня у «лошадников» сбежал олень в упряжке. Он гонял вокруг пруда, разламывая остатки саней и пугая прохожих», — пишут свидетели событий в группе «Подслушано в Озерске».
По словам очевидцев, все произошло очень быстро. Никто даже не успел снять беглецы на камеру мобильного. Животное пробежало по детской площадке, перемахнуло через ограждение у перекрестка и скрылось из виду.
Кто-то из родителей, увидев оленя, успел спрятать детей.
— А мой ребенок только с горки скатился и встал на ноги, а тут из-за детской площадки вырулил этот олень, сбил дочку с ног и проехал по ней санями, — пишет житель Озерска Антон Ельцин.
К счастью, никто из детворы серьезно не пострадал. Судя по словам еще одного очевидца,
олень сам был сильно напуган.
— Он хоть и шарахался от прохожих, но травмоопасную ситуацию создал. Вполне допускаю, что мог кого-то сбить обломками саней, — пишет Дэн Молотов.
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