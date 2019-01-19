Житель Магнитогорска перерезал горло посетителю ночного бара в Москве

СЕГОДНЯ 20:52 2019-01-19T20:52:50+03:00

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Тело 39-летнего мужчины полицейские обнаружили 18 января на пороге столичного ночного клуба «Черный какаду». У него было перерезано горло.

По горячим следам оперативники задержали подозреваемого в убийстве.

— Им оказался 45-летний монтажник из Магнитогорска, который недавно освободился из мест лишения свободы. В Москву южноуралец приехал на заработки и устроился в строительную фирму. При обыске у него обнаружили нож со следами крови, — сообщает пресс-служба главного следственного управления СК РФ по Москве.

Сейчас задержанный заключен под стражу. Конфликт между мужчинами возник из-за того, что пьяный магнитогорец задел плечом девушку погибшего уроженца Дагестана.

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