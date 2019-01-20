«Кто виноват в моих проблемах?»: ответ можно узнать в Челябинске на Алом поле

СЕГОДНЯ 08:46 2019-01-20T08:46:30+03:00

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В центре Челябинске неизвестные горожане сделали интересную инсталляцию. На белой стене изображена строка ввода поисковой системы, в которой задан вопрос «Кто виноват в моих проблемах?» Ниже написано «картинки по вашему запросу» и висят три зеркала. Этот арт-объект можно увидеть на Алом поле.

Горожане отнеслись к нему неоднозначно. В группе «Регион-74 | Челябинск» в VK, где выложено фото, одни пишут, что авторы побоялись повесить портреты чиновников вместо зеркал. Другие отвечают им, что хватит уже быть нытиками и винить всех, кроме себя.

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