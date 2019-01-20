2019-01-20T10:02:27+03:00
Общество

«Потому что он Цербер»: пара из Челябинска отправилась на реалити-шоу, чтобы спасти свою любовь

Их перевоспитанием занялся социальный проект «Хулиганы»
Ирина КАРЕЛИНА
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Максим и Ирина будут исправляться под прицелами телекамер. Фото: телеканал "Пятница!"Максим и Ирина будут исправляться под прицелами телекамер. Фото: телеканал "Пятница!"
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Влюбленные из Челябинска Максим Андросов и Ирина Добровольская давно вместе, но не решаются пожениться.

— Да потому что он Цербер. Силу не чувствует, не контролирует вообще, — признается девушка.

Ирина подумала, что проект поможет исправить любимого. И он станет примерным семьянином.

На телеканале «Пятница!» стартовал второй сезон реалити-шоу «Хулиганы». Это социальный проект, в котором влюбленные меняются ради своих отношений.

Как и другим героям шоу, Максиму и Ире предстоит работать над собой и своими отношениями, посещать уроки психологии, выполнять непредсказуемые задания и на деле оправдывать надежды своих половинок.

Реалити-шоу «Хулиганы» — каждый четверг в 19:00 на телеканале «Пятница!».

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