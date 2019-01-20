«Потому что он Цербер»: пара из Челябинска отправилась на реалити-шоу, чтобы спасти свою любовь
Влюбленные из Челябинска Максим Андросов и Ирина Добровольская давно вместе, но не решаются пожениться.
— Да потому что он Цербер. Силу не чувствует, не контролирует вообще, — признается девушка.
Ирина подумала, что проект поможет исправить любимого. И он станет примерным семьянином.
На телеканале «Пятница!» стартовал второй сезон реалити-шоу «Хулиганы». Это социальный проект, в котором влюбленные меняются ради своих отношений.
Как и другим героям шоу, Максиму и Ире предстоит работать над собой и своими отношениями, посещать уроки психологии, выполнять непредсказуемые задания и на деле оправдывать надежды своих половинок.
Реалити-шоу «Хулиганы» — каждый четверг в 19:00 на телеканале «Пятница!».
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