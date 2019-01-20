Жители Челябинска поселили в подъезде голубя
В доме №27 на Краснопольском проспекте живет голубь, сообщает группа «Регион-74 | Челябинск» в VK. Как рассказали местные, птицу поселили в подъезде четыре месяца назад. Сделали ей домик из картонной коробки. Все соседи приходят покормить и попоить общего питомца.
В комментариях подписчики группы пишут, что голубь может быть больным заразным для людей.
— Нафига эта зараза нужна в подъезде? Дети гладят, а потом руки в рот тянут… — возмутился Евгений Талалайкин.
— Все лучше, чем крысы и тараканы в подъезде. Или бомж, например, — написала в ответ Анна Михина.
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