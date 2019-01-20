2019-01-20T10:56:52+03:00
Общество

У поселка в Челябинской области хотят забрать единственную детскую площадку

По словам местных жителей, ее отдают другой деревне
Ирина КАРЕЛИНА
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Детская площадка в п. Субутак. Фото: группа «Чёрное&Белое Магнитогорск» в VK.Детская площадка в п. Субутак. Фото: группа «Чёрное&Белое Магнитогорск» в VK.
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Детская площадка в Челябинской области — как переходящий вымпел. По словам местных жителей, чиновники решили, что детям другой деревни она нужнее.

Куда обращаться? В поселке Субутак два года назад установили детскую площадку. Теперь ее хотят увезти в другую деревню. На наш вопрос, где будут наши дети играть, глава Магнитного отвечает «Нигде». Субутак большой, площадка у нас одна. Все родители хотели ее перенести, так как она стоит возле дороги на перекрестке, где нет детей. А теперь ее у нас просто заберают, — анонимно написал житель Субутака в группе «Черное&Белое Магнитогорск» в VK.

— Площадка то... без слез не взглянешь, — прокомментировала подписчица группы Евгения Котунова.

Но теперь, видимо, и такой не будет.

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