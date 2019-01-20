Неизвестные рассылают по почтовым ящикам письма про трагедию в Магнитогорске

СЕГОДНЯ 13:23 2019-01-20T13:23:49+03:00

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В Магнитогорске люди стали получать неожиданные послания...

— К нам в почтовый ящик кладут письма, в которых незнакомые люди призывают нас читать Библию. В первом письме так же упоминается о недавней трагедии. А во втором нам какой то Дмитрий говорит о семейных ссорах и, мол, почитайте Библию, живите в мире и любви. Заканчиваются письма одним и теми же фразами: хотят нас побудить читать Библию. У кого то было еще такое? — написала в соцсети жительница Магнитогорска.

Как оказалось, такие письма получали многие. Все они написаны от руки.

— И не лень же людям! — заметила Юлия Маркова в группе «Черное&Белое Магнитогорск» в VK.

Некоторые считают, что это активизировались религиозные фанатики. Другие не усмотрели в таких посланиях ничего плохого.

— Считают, что призывают к добру, от души так сказать, с желанием спасти утопающих, — прокомментировала Жанна Глазкова.

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