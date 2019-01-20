Смертельная авария: такси из Челябинска на большой скорости залетело под фуру

СЕГОДНЯ 15:01 2019-01-20T15:08:06+03:00

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Автомобиль «Яндекс.Такси» с челябинскими номерами разбился в Свердловской области. Очевидцы говорят, что он на огромной скорости залетел под автомобиль тягач IVECO с полуприцепом, стоявший на обочине. Об этом сообщает E1.RU. ЧП произошло на Московском тракте.

25-летний водитель автомобиля Datsun погиб на месте. Чтобы его достать, спасатели разрезали машину. Пассажиров в салоне не было. Вероятно, таксист не справился с управлением из-за снегопада. Но пока это лишь предположение. ГИБДД выясняют все обстоятельства случившегося.

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