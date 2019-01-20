В Челябинской области опрокинулся микроавтобус с 11 пассажирами

20 Янв. 21:50 2019-01-20T21:50:37+03:00

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Авария произошла19 января в 9 часов утра на первом километре трассы Муслюмово — Ново-Курманово в Челябинской области. Как сообщают РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Госавтоинспекции МВД России, микроавтобусе ГАЗ-225000 съехал с проезжей части вправо по ходу движения и опрокинулся в кювет.

Автомобиль перевозил 11 пассажиров — сотрудников птицефабрики. В аварии, к счастью, никто не погиб, но все получили травмы различн6ой тяжести. «Скорую» вызывать не пришлось. Все пострадавшие обратились в медучреждения самостоятельно.

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