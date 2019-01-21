2019-01-21T04:01:50+03:00
Общество

В школах Челябинской области детей-вегетарианцев заставляют питаться одинаково со всеми

Приносить свою еду запрещено
Ирина КАРЕЛИНА
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Вегетарианцы в школьной соловой могут позволить себе только какао с хлебом. Фото из архива КП.Вегетарианцы в школьной соловой могут позволить себе только какао с хлебом. Фото из архива КП.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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Жительница Челябинской области обратилась к пользователям соцсетей за советом по поводу школьного питания.

— Насколько я понимаю, во всех школах Магнитогорска единое питание. Но как быть, если у меня ребенок вегетарианец? В школе мне ответили, что отдельно ему никто готовить не будет. А на вопрос, можно ли я буду ему класть домашнюю пищу, сказали: «Нет. И еще раз нет. Домашнюю пищу вы едите дома, в школе все едят то, что дали!»

За питание высчитывают каждый день по 60 руб. Казалось бы, деньги невелики. Но за год выходит больше 10 тыс. руб. Из них мой ребенок поел примерно тысячи на три. Что делать, куда обратиться? — написала Анастасия Гудзева в группе «Черное&Белое Магнитогорск» в VK.

Подписчики группы поддержали автора поста.

— Почему ребенок должен ходить голодный? То рыбный суп дают, то всякие борщи с мясом, котлеты, сосиски... Порции в школах и так небольшие. Там все вместе-то съешь — наешься только на первые 15 минут... — прокомментировала Анастасия Долганова.

Но проблемы с питанием в школьной столовой не только у веганов. Многим детям не нравится «столовская» еда. Но руководители школ категорически запрещают приносить обеды из дома. Боятся: мол, еда пролежит в портфеле несколько часов, дети могут отравиться, а отвечать потом школе.

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