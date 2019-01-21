В Челябинске неизвестный расстрелял собаку на автостоянке

СЕГОДНЯ 04:02 2019-01-21T04:02:10+03:00

Волонтеры долго не могли достать собаку, чтобы оказать ей помощь. Фото: vk.com/typical_chelyabinsk

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На стоянке недалеко от дома №320 по пр. Победы прозвучали два выстрела. Оттуда бросилась через дорогу, заливая ее кровью, собака. Она забилась под крыльцо, и не давалась никому в руки. Волонтерам приюта «БиМ» пришлось подкинуть собаке снотворное, чтобы отвезти ее к ветеринару.

По словам зоозащитнков, пес получил огнестрельные ранения. Сотрудники приюта «БиМ» собирают деньги на лечение.

— Полиция приехала, составила протокол и уехала. По результатам осмотра ветеринара буду писать заявление в полицию или прокуратуру, — рассказала в группе «Типичный Челябинск» в VK очевидица.

В группе разгорелись жаркие споры. Естественно, многие желают наказания для стрелка. Но есть и другое мнение.

— Возможно, это была самозащита человека! Вы откуда знаете, как вела себя эта собака!? Бродячая собака на что угодно способна, — написала Виктория Бутакова.

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