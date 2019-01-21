2019-01-21T04:51:44+03:00
Общество

В Челябинске автомобилисты влетают в шлагбаум-невидимку

И платят штраф за порчу имущества
Ирина КАРЕЛИНА
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Белый на белом. Фото: Елена Мохина.Белый на белом. Фото: Елена Мохина.
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На въезде в жилой комплекс с таунхаусами «Благодатово» установлен белый шлагбаум. Автомобилистам не видно его на фоне белого снега.

— В особенности днем, когда солнце светит в глаза, не понятно, поднят он или опущен. Заметили его, когда уже было поздно. Погнули. Управляющая компания — владелец этого шлагбаума — взяла с меня 1500 руб. за порчу.

Со слов сотрудников УК, шлагбаум этот менялся уже 40 раз. То есть мы далеко не первые, кто так на него налетает. Разве это не означает, что такой шлагбаум не безопасен? На мой вопрос, почему он не имеет хотя бы контрастных полос, мне ответили: «Так это дорого!» — написала Елена Мохина в группе «Типичный Челябинск» в VK.

Некоторые подписчики группы считают, что УК сделала шлагбаум белым специально, чтобы зарабатывать деньги на нерадивых водителях. Надо было вызывать ГИБДД.

— Подтверждаю, что шлагбаум несколько раз меняли. Но по причине его поломки. А чудиков, которые, не заметив его, совершили наезд, кроме Вас, на моей памяти был еще только один! — ответил житель «Благодатово» Константин Биушкин.

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