В Челябинске студентку ударило током в троллейбусе

СЕГОДНЯ 04:52 2019-01-21T04:52:01+03:00

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В субботу, 19 января, жительница Челябинска поехала домой из университета на троллейбусе. Заходя в транспорт, она почувствовала дрожь в ногах. Но не придала этому значения. И зря. На выходе было хуже.

— Когда я встала на ступеньку, меня охватила дрожь, и я просто вывалилась из троллейбуса коленями на землю. На эти 3-5 секунд я выпала из реальности. Троллейбус еще стоял, и я стала кричать, что с ним что-то не так. Вышел водитель и сказал: «Наверное, он бьет током», предложил вызвать скорую. Он высадил всех пассажиров через первую дверь, а сам поехал в депо, — написала студентка в группе «Подслушано ЧМЗ» в VK.

Подписчики группы стали комментировать: мол, вот такие у нас троллейбусы. Но дело тут не в машине, а в контактной сети.

— Я как то спросила у водителя троллейбуса, как узнать о токоутечке. Ответ меня шокировал: “По поведению пассажиров”, — прокомментировала Надежда Титович.

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