2019-01-21T04:52:01+03:00
Общество

В Челябинске студентку ударило током в троллейбусе

Девушка выпала из транспорта на асфальт
Ирина КАРЕЛИНА
Поделиться:
Комментарии: comments1
От троллейбуса может ударить током. Фото из архива "КП".От троллейбуса может ударить током. Фото из архива "КП".Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
Изменить размер текста:

В субботу, 19 января, жительница Челябинска поехала домой из университета на троллейбусе. Заходя в транспорт, она почувствовала дрожь в ногах. Но не придала этому значения. И зря. На выходе было хуже.

— Когда я встала на ступеньку, меня охватила дрожь, и я просто вывалилась из троллейбуса коленями на землю. На эти 3-5 секунд я выпала из реальности. Троллейбус еще стоял, и я стала кричать, что с ним что-то не так. Вышел водитель и сказал: «Наверное, он бьет током», предложил вызвать скорую. Он высадил всех пассажиров через первую дверь, а сам поехал в депо, — написала студентка в группе «Подслушано ЧМЗ» в VK.

Подписчики группы стали комментировать: мол, вот такие у нас троллейбусы. Но дело тут не в машине, а в контактной сети.

— Я как то спросила у водителя троллейбуса, как узнать о токоутечке. Ответ меня шокировал: “По поведению пассажиров”, — прокомментировала Надежда Титович.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Почта: kpravda@ya.ru

WhatsApp и Viber 8-908-0-953-953

Тел.: (351)265-80-66; 8-902-616-06-06

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Житель Челябинской области вынес под пуховиком 11 кг продуктов из магазина
Полицейские накрыли наркопритон в Челябинске
В Челябинской области поймали грабителя, укравшего гречку на 150 тысяч рублей
В Челябинске автомобилисты влетают в шлагбаум-невидимку
Житель Челябинской области напечатал трамвай на 3D-принтере
В Челябинске неизвестный расстрелял собаку на автостоянке
В школах Челябинской области детей-вегетарианцев заставляют питаться одинаково со всеми
В Челябинской области опрокинулся микроавтобус с 11 пассажирами
В Магнитогорске обрушили повреждённую взрывом стену дома
В Челябинской области ребенок отравился новогодним подарком для диабетиков
Смертельная авария: такси из Челябинска на большой скорости залетело под фуру
Неизвестные рассылают по почтовым ящикам письма про трагедию в Магнитогорске
У поселка в Челябинской области хотят забрать единственную детскую площадку
Жители Челябинска поселили в подъезде голубя
«Потому что он Цербер»: пара из Челябинска отправилась на реалити-шоу, чтобы спасти свою любовь
«Кто виноват в моих проблемах?»: ответ можно узнать в Челябинске на Алом поле
Житель Магнитогорска перерезал горло посетителю ночного бара в Москве
На Южном Урале сбежавший олень в новогодней упряжке чуть не затоптал детей
В Челябинске за одну ночь задержали 9 перступников из федерального розыска
Мэру Челябинска предлагают поехать на работу на маршрутке
На крещенские богослужения в местные храмы пришли 70 тысяч южноуральцев
В Челябинске бесправник врезался в такси, где ехала семья с двумя детьми
В многоэтажке Озерска утечку газа устранили с помощью изолетнты
В Челябинске бойцы Росгвардии проверили храмы и купели
Жители Челябинской области собрали деньги для семьи Ванечки Фокина
В Челябинской области дачники ополчились на бобров
Банк УРАЛСИБ предлагает накопительную карту «Копилка» и накопительный счет в долларах США