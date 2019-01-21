Житель Челябинской области напечатал трамвай на 3D-принтере

СЕГОДНЯ 04:02 2019-01-21T04:02:36+03:00

Изменить размер текста: A A

В группе «ВКонтакте» выложили фото модели челябинского трамвая КТМ-5 в масштабе 1:72. Сделана она не на фабрике игрушек, а руками молодого человека Кирилла Кожевникова. Помогал ему в этом 3D-принтер. Это такая штука, с помощью которой можно печатать из пластика объемные детали. Но для этого нужно сделать точные чертежи.

Модель трамвая еще не закончена до конца. Но уже видно, с какой скрупулезностью она сделана мастером.

— Номерочек пока не знаю, какой у трамвая будет. Надо заказывать декали («переводная картинка» для переноса изображения с бумажной основы — прим. автора), тогда и буду решать. Скорее всего, еще один трамвай буду делать, лучшего качества, — прокомментировал свою работу Кирилл Кожевников в группе «Челябинский транспорт» в VK.

Кирилл живет в Троицке. Учится в аграрном университете на ветеринара. Судя по фото, увлекается коллекционированием моделей автотранспорта.

Самодельный трамвай займет почетное место в коллекции автотранспорта Кирилла. Фото: vk.com/cheltr74

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Почта: kpravda@ya.ru

Тел.: (351)265-80-66;

SMS: 8-902-616-06-06