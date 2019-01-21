Житель Челябинской области напечатал трамвай на 3D-принтере
В группе «ВКонтакте» выложили фото модели челябинского трамвая КТМ-5 в масштабе 1:72. Сделана она не на фабрике игрушек, а руками молодого человека Кирилла Кожевникова. Помогал ему в этом 3D-принтер. Это такая штука, с помощью которой можно печатать из пластика объемные детали. Но для этого нужно сделать точные чертежи.
Модель трамвая еще не закончена до конца. Но уже видно, с какой скрупулезностью она сделана мастером.
— Номерочек пока не знаю, какой у трамвая будет. Надо заказывать декали («переводная картинка» для переноса изображения с бумажной основы — прим. автора), тогда и буду решать. Скорее всего, еще один трамвай буду делать, лучшего качества, — прокомментировал свою работу Кирилл Кожевников в группе «Челябинский транспорт» в VK.
Кирилл живет в Троицке. Учится в аграрном университете на ветеринара. Судя по фото, увлекается коллекционированием моделей автотранспорта.
Самодельный трамвай займет почетное место в коллекции автотранспорта Кирилла. Фото: vk.com/cheltr74
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