В Челябинской области поймали грабителя, укравшего гречку на 150 тысяч рублей

СЕГОДНЯ 05:52 2019-01-21T05:59:25+03:00

Ему грозит до двух лет тюрьмы

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В Златоусте полицейские задержали жителя Московской области, подозреваемого в крупной краже. Он украл гречку на 150 тысяч рублей.

54-летний «столичный гость» работает водителем на межгороде. В Челябинскую область его занес заказ от начальника — нужно было привезти гречневую крупу из города Электросталь. По дороге, неподалеку от Златоуста, грузовик сломался.

Может потому что в оговоренные сроки водитель уже не укладывался, может, побоялся, что гречка испортится, пока чинят автомобиль, или просто нужны были деньги — но весь груз шофер решил распродать. Продал гречку и часть денег забрал себе.

— Прибывший в Челябинскую область за грузовым автомобилем работодатель оценил причиненный ущерб в 150 тысяч рублей. Им было подано заявление в территориальный орган внутренних дел, — рассказали в ГУ МВД России по Челябинской области.

На грабителя возбудили уголовное дело по статье «Кража». Ему грозит до двух лет тюрьмы. Сейчас он находится под подпиской о невыезде.

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