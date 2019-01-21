2019-01-21T06:30:21+03:00
Происшествия

Полицейские накрыли наркопритон в Челябинске

Его содержала 20-летняя девушка
Валентина ВАГАНОВА
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Организатору притона грозит до четырех лет тюрьмы.Организатору притона грозит до четырех лет тюрьмы.Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Квартира, где собирались наркоманы, находилась в многоэтажке по улице Каслинская, что в Калининском районе. Его содержала 20-летняя челябинка, как позже выяснилось, ранее судимая. В квартире полицейские нашли и изъяли шприцы с остатками «дури».

— Возбуждено уголовное дело по статье «Организация либо содержание притонов или систематическое предоставление помещений для потребления наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов». Максимальное наказание по ней — лишение свободы до четырех лет, — рассказали корреспонденту газеты «Комсомольская правда» — Челябинск» в областном полицейском главке.

Сейчас организатор наркопритона находится под подпиской о невыезде.

В полиции добавили, что деятельность по выявлению и ликвидации наркопритонов на Южном Урале ведется регулярно и находится на контроле руководства управления по контролю за оборотом наркотиков.

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