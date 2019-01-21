2019-01-21T06:59:15+03:00
Происшествия

Житель Челябинской области вынес под пуховиком 11 кг продуктов из магазина

Украденное он продал, а деньги потратил
Валентина ВАГАНОВА
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Вор украл дорогие колбасы, сыр и масло.Вор украл дорогие колбасы, сыр и масло.Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
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В одном из сетевых магазинов Копейска покупатель пронес мимо кассы продуктов на шесть тысяч рублей. Сотрудники, как только обнаружили пропажу, вызвали полицию.

Оперативники задержали предполагаемого грабителя. Им оказался 34-летний житель Миасса. На допросе он рассказал полицейским, что протащил продукты под пуховиком. Стащил сыр, колбасу и масло, что подороже. Всего ему удалось похитить 11 кг продуктов. Украденное грабитель продал, а деньги потратил.

— В ОМВД России по Копейску возбуждено уголовное по статье «Кража». Максимальное наказание по ней — два года тюрьмы, — рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

Сейчас подозреваемый находится под подпиской о невыезде.

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