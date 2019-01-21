В Челябинске пьяный водитель грузовика, уходя от погони ГИБДД, снес газопровод и оставил без газа 211 домов

СЕГОДНЯ 08:28 2019-01-21T08:37:05+03:00

Теперь ему придется ответить не только за пьяную езду, но и за причиненный ущерб

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В Металлургическом районе погоня за грузовиком закончилась коммунальной аварией. ЧП произошло на прошедших выходных. Сотрудники ДПС попросили водителя остановиться. Но он, наоборот, прибавил газу и попытался скрыться в частном секторе. Завязалась погоня.

Водитель, уходя от преследования, серьезно повредил газовую трубу. Без газа остались 211 домов. Когда гонщика все-таки задержали, выяснилось, что он был пьян. Об этом рассказал сегодня, 21 января, глава района Сергей Кочетков на аппаратном совещании в городской администрации.

— Газовая служба оперативно устранила повреждение. На данный момент газоснабжение восстановлено почти везде, без голубого топлива остаются только четыре дома, — заявил глава района.

Теперь водителю придется ответить не только за пьяную езду и отказ на просьбу остановиться, но и возместить причиненный ущерб.

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