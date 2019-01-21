В Магнитогорске спецслужбы проверяют больницу после сообщения о минировании

СЕГОДНЯ 09:34 2019-01-21T11:04:05+03:00

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В первую больницу Магнитогорска сегодня, 21 января, нагрянули экстренные службы. Ночью на электронную почту медучреждения пришло письмо, где говорится о возможном минировании здания. Эту информацию подтвердили в пресс-службе управления ФСБ по Челябинской области. В больнице происходящее пока не комментируют.

В соцсетях магнитогорцы пишут, что больных срочно отправляют домой.

— Эвакуировали горбольницу. Отправили по домам всех, я сама лежу. Экстренная ситуация, ничего толком не сказали. Просто отправили всех домой до завтра, — написала Мария Иванова.

— Моя мама позвонила и сказала, что в больнице заложили бомбу. Позвонила и бабушке, которая там тоже работает, она тоже сказала, что ищут бомбу, — добавила Анастасия Калашевская.

В комментариях местные жители опубликовали скриншот якобы того самого сообщения. В нем говорится о возможном теракте в нескольких общественных местах. Это могут быть медицинские учреждения, учебные организации, торговые центры и рынки.

Также в сети появилась информация об эвакуации в школе №62.

— Эвакуировали всех учеников и учителей в экстренном порядке, под угрозой теракта. Много полиции с собаками, школу окружили, — написали очевидцы в группе во ВКонтакте «Черное&Белое Магнитогорск».

По словам очевидцев, сейчас идет эвакуация в школе №62. Фото: группа во ВКонтакте «Черное&Белое Магнитогорск».

Однако, некоторые ученики и родители в комментариях это сообщение опровергают.

В правоохранительных органах полагают, что такими сообщениями провокаторы пытаются вызвать панику среди населения. Отправителей писем ищут.

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