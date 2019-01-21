В Челябинской области водитель разбился насмерть в снегопад

СЕГОДНЯ 10:28 2019-01-21T10:28:17+03:00

Водитель ВАЗа не справился с управлением и вылетел на «встречку». Фото: Управление ГИБДД по Челябинской области.

От полученных травм он скончался на месте ДТП

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Авария произошла днем в воскресенье, 20 января, неподалеку от Верхнего Уфалея. Шел сильный снег, видимость была почти нулевая. Водитель на «четырнадцатой» не справился с управлением, вылетел на встречную полосу и столкнулся с Subaru Forester. От удара ВАЗ вынесло в кювет.

— 31-летний водитель отечественного авто, от полученных травм скончался на месте пришествия. Иномаркой управлял 47-летний водитель, он серьезно не пострадал, — рассказали в Управлении ГИБДД по Челябинской области.

От удара ВАЗ выбросило в кювет. Фото: Управление ГИБДД по Челябинской области.

Сейчас госавтоинспекторы устанавливают обстоятельства и причины аварии.

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