В Челябинской области водитель разбился насмерть в снегопад
Авария произошла днем в воскресенье, 20 января, неподалеку от Верхнего Уфалея. Шел сильный снег, видимость была почти нулевая. Водитель на «четырнадцатой» не справился с управлением, вылетел на встречную полосу и столкнулся с Subaru Forester. От удара ВАЗ вынесло в кювет.
— 31-летний водитель отечественного авто, от полученных травм скончался на месте пришествия. Иномаркой управлял 47-летний водитель, он серьезно не пострадал, — рассказали в Управлении ГИБДД по Челябинской области.
От удара ВАЗ выбросило в кювет. Фото: Управление ГИБДД по Челябинской области.
Сейчас госавтоинспекторы устанавливают обстоятельства и причины аварии.
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