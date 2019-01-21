Рухнувший дом в Магнитогорске расселят этапами

СЕГОДНЯ 16:01 2019-01-21T16:01:13+03:00

Об этом заявил губернатор Борис Дубровский на совещании с замами и министрами

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В воскресенье, 20 января, в Магнитогорске специалисты демонтировали стену рухнувшего от взрыва седьмого подъезда по пр. Карла Маркса, 164. Неделей раньше президент России Владимир Путин распорядился расселить весь многоподъездный дом. Для соседей, желающих жить вместе, построят новый дом.

— Президент поручил расселить пострадавший обеспечить жильем всех его жильцов. Такой вариант мы рассматривали, и уже сейчас выполняем поручение главы государства. Уже три семьи приобрели новое жилье. На первом этапе, как и планировалось, жилье получат жители 7 и 8 подъездов. Расселение будет происходить в несколько этапов. Все решения будут приниматься только на основе мнения людей, — подчеркнул Борис Дубровский.

«Квартирным вопросом» многоэтажки, подлежащей расселению, занимается рабочая группа с участием руководителей областного правительства, регионального минсоцотношений и минстроя, администрации города Магнитогорска, ММК, самих жильцов. Рабочей группе предстоит оперативно разработать и представить понятную всем «дорожную карту». Глава региона подчеркнул, что в приоритете — обеспечение нового жилья утратившим и отселяемым семьям.

Важно: власти помогут семьям с детьми-школьниками и дошкольниками с устройством в образовательные учреждения и детсады из-за смены места жительства.

Напомним, ЧП в Магнитогорске случилось 31 декабря. От взрыва ранним утром рухнул 7 подъезд десятиэтажного дома. Приоритетная версия следствия - взрыв бытового газа. Под завалами погибло 39 человек.

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