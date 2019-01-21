2019-01-21T16:01:13+03:00
Общество

Рухнувший дом в Магнитогорске расселят этапами

Об этом заявил губернатор Борис Дубровский на совещании с замами и министрами
Ольга АНТОНОВА
Поделиться:
Скоро взорванный дом исчезнет вовсе. Его расселят этапами.Скоро взорванный дом исчезнет вовсе. Его расселят этапами.Фото: Ульяна ШЕВЧЕНКО
Изменить размер текста:

В воскресенье, 20 января, в Магнитогорске специалисты демонтировали стену рухнувшего от взрыва седьмого подъезда по пр. Карла Маркса, 164. Неделей раньше президент России Владимир Путин распорядился расселить весь многоподъездный дом. Для соседей, желающих жить вместе, построят новый дом.

— Президент поручил расселить пострадавший обеспечить жильем всех его жильцов. Такой вариант мы рассматривали, и уже сейчас выполняем поручение главы государства. Уже три семьи приобрели новое жилье. На первом этапе, как и планировалось, жилье получат жители 7 и 8 подъездов. Расселение будет происходить в несколько этапов. Все решения будут приниматься только на основе мнения людей, — подчеркнул Борис Дубровский.

«Квартирным вопросом» многоэтажки, подлежащей расселению, занимается рабочая группа с участием руководителей областного правительства, регионального минсоцотношений и минстроя, администрации города Магнитогорска, ММК, самих жильцов. Рабочей группе предстоит оперативно разработать и представить понятную всем «дорожную карту». Глава региона подчеркнул, что в приоритете — обеспечение нового жилья утратившим и отселяемым семьям.

Важно: власти помогут семьям с детьми-школьниками и дошкольниками с устройством в образовательные учреждения и детсады из-за смены места жительства.

Напомним, ЧП в Магнитогорске случилось 31 декабря. От взрыва ранним утром рухнул 7 подъезд десятиэтажного дома. Приоритетная версия следствия - взрыв бытового газа. Под завалами погибло 39 человек.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Расселение пострадавшего от взрыва дома в Магнитогорске может занять год

Столько свободных квартир в городе нет. Вероятно, будут строить новый дом. (подробности)

Еще больше материалов по теме: «ВЗРЫВ ГАЗА В МАГНИТОГОРСКЕ»

Еще больше материалов по теме: «Взрыв газа в Магнитогорске»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Трем жителям Челябинска понадобилась помощь медиков после купания в купели
В Челябинской области ударит мороз до -34 градусов
Сигнал о минировании больницы и школ в Магнитогорске поступил из-за границы
В Челябинской области водитель разбился насмерть в снегопад
В Магнитогорске спецслужбы проверяют больницу после сообщения о минировании
Пациентов магнитогорской больницы отправляют домой из-за угрозы взрыва
В Челябинске пьяный водитель грузовика снес газопровод и оставил без газа 211 домов
Житель Челябинской области вынес под пуховиком 11 кг продуктов из магазина
Полицейские накрыли наркопритон в Челябинске
В Челябинской области поймали грабителя, укравшего гречку на 150 тысяч рублей
В Челябинске студентку ударило током в троллейбусе
В Челябинске автомобилисты влетают в шлагбаум-невидимку
Житель Челябинской области напечатал трамвай на 3D-принтере
В Челябинске неизвестный расстрелял собаку на автостоянке
В школах Челябинской области детей-вегетарианцев заставляют питаться одинаково со всеми