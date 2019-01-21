Трем жителям Челябинска понадобилась помощь медиков после купания в купели

СЕГОДНЯ 17:27 2019-01-21T17:27:22+03:00

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Крещенская ночь в Челябинске прошла без серьезных инцидентов. В купели окунулись больше 10 тысяч верующих, медпомощь понадобилась только троим из них. С небольшими травмами ног к сотрудникам «скорой» обратились двое молодых людей, один был пьяным. У одного врачи диагностировали ушиб пальца, у другого — растяжение связок. Помощь купальщикам оказали, госпитализация им не понадобилась.

— Днем 19 января после купания в проруби на Первом озере плохо себя почувствовала 52-летняя женщина. У нее резко заболела голова, и поднялось артериальное давление. Врачи также оказали ей первую помощь на месте, а от предложенной госпитализации она отказалась, — рассказала руководитель городского управления здравоохранения Наталья Горлова.

В этом году, как и в прошлом, в Челябинске было организовано пять безопасных мест купания. Здесь дежурили полицейские, спасатели и медики. По их словам, горожане стали более сознательно подходить к крещенскому купанию. Уменьшилось и количество пьяных купальщиков.

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