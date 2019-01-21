2019-01-21T18:28:54+03:00
Происшествия

«Пробил забор в саду Пушкина»: На центральной улице Челябинска в час пик произошло два ДТП

Аварии сказались на движении общественного транспорта
Валентина ВАГАНОВА
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Иномарка пробила чугунное ограждение парка. Фото: группа во ВКонтакте «Челябинский транспорт».Иномарка пробила чугунное ограждение парка. Фото: группа во ВКонтакте «Челябинский транспорт».
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Сегодня вечером, 21 января, на улице Цвиллинга произошло два ДТП с четырьмя автомобилями. Это серьезно затруднило движение трамваев как в сторону площади Революции, так и в направлении железнодорожного вокзала.

Авария парализовала движение трамваев. Фото: группа во ВКонтакте «Челябинский транспорт».

Авария парализовала движение трамваев. Фото: группа во ВКонтакте «Челябинский транспорт».

— Стоит движение трамваев по Цвиллинга со стороны вокзала. Реанимация на месте работает, — пишет очевидец в группе во ВКонтакте «Челябинский транспорт».

Медпомощь понадобилась одному человеку. Фото: группа во ВКонтакте «Челябинский транспорт».

Медпомощь понадобилась одному человеку. Фото: группа во ВКонтакте «Челябинский транспорт».

Второе ДТП через два часа. Фото: группа во ВКонтакте «Челябинский транспорт»

Второе ДТП через два часа. Фото: группа во ВКонтакте «Челябинский транспорт»

Одну из иномарок от столкновения выбросило в забор горсада имени Пушкина. Удар был настолько сильный, что автомобиль пробил чугунное ограждение.

Машину выбросило в забор. Фото: Илья Коноваленко.

Машину выбросило в забор. Фото: Илья Коноваленко.

По словам сотрудников ДПС, помощь медиков понадобилась одному человеку. Сейчас движение на участке восстановлено, затора здесь нет.

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