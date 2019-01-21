«Пробил забор в саду Пушкина»: На центральной улице Челябинска в час пик произошло два ДТП
Сегодня вечером, 21 января, на улице Цвиллинга произошло два ДТП с четырьмя автомобилями. Это серьезно затруднило движение трамваев как в сторону площади Революции, так и в направлении железнодорожного вокзала.
Авария парализовала движение трамваев. Фото: группа во ВКонтакте «Челябинский транспорт».
— Стоит движение трамваев по Цвиллинга со стороны вокзала. Реанимация на месте работает, — пишет очевидец в группе во ВКонтакте «Челябинский транспорт».
Медпомощь понадобилась одному человеку. Фото: группа во ВКонтакте «Челябинский транспорт».
Второе ДТП через два часа. Фото: группа во ВКонтакте «Челябинский транспорт»
Одну из иномарок от столкновения выбросило в забор горсада имени Пушкина. Удар был настолько сильный, что автомобиль пробил чугунное ограждение.
Машину выбросило в забор. Фото: Илья Коноваленко.
По словам сотрудников ДПС, помощь медиков понадобилась одному человеку. Сейчас движение на участке восстановлено, затора здесь нет.
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