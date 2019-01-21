«Отломил зеркало и запрыгнул на капот»: пьяный житель Челябинска набросился на автомобиль, стоящий на светофоре
ЧП произошло на прошедших выходных в Челябинске. Пьяный мужик подбежал к остановившемуся на светофоре автомобилю и стал бить по кузову. Угрозы водителя выйти из машины его не остановили, а наоборот раззадорили. Неадекватный пешеход отломил зеркало заднего вида и запрыгнул на капот.
Водитель не выдержал, вышел из машины и кинулся на дебошира с кулаками.
Вся эта ситуация происходила неподалеку от воинской части, на глазах у военнослужащего Росгвардии.
— Росгвардеец не смог остаться в стороне. Сначала он попытался успокоить провокатора устным предупреждением, но тот ответил матом. Тогда военнослужащий скрутил неадекватного гражданина, — рассказали в пресс-службе Росгвардии Челябинска.
Через несколько минут на место прибыли полицейские, вызванные дежурным по части. Сейчас они разбираются с буйным прохожим.
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