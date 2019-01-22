2019-01-22T04:42:43+03:00
Общество

В Челябинской области почетному донору выдали просроченные консервы

Несъедобный продуктовый набор мужчина получил вместо денежной компенсации
Ирина КАРЕЛИНА
Поделиться:
Тушенка произведена аж в августе 2012 года. Срок годности - 6 лет. Просрочка! Фото: vk.com/ozersksecretТушенка произведена аж в августе 2012 года. Срок годности - 6 лет. Просрочка! Фото: vk.com/ozersksecret
Изменить размер текста:

Житель Челябинской области Владимир Головацкий — почетный донор. На прошлой неделе сдал кровь. Вместо обычной денежной компенсации обеда ему выдали продуктовый набор: тушенка, сгущенка, паштет, сайра, ананасы и шоколад. Банка с ананасами оказалась вздутой. Внутри жидкость пахла брагой. А тушенка просрочена на полгода. Фото консервов супруга донора выложила в группе «Подслушано в Озерске» в VK.

— Это из госзапасов России. Такая тушенка сделана по ГоСТУ и самая лучшая, что продается в магазинах. В реальности 10 лет минимум срок годности у нее, на банке написан меньше, — прокомментировал подписчик группы Олег Попов.

Однако, лучше доверять датам на упаковке, чем чьему-то личному мнению. Все-таки просрочку есть не стоит. Большинство комментаторов поста написали, что так поступать с донорами — это позор!

— Эх, а раньше паек был шикарный: гречка, вино красное, рыба, сахар, шоколад, сок, — вспоминает почетный донор Наталья Султанова.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Почта: kpravda@ya.ru

WhatsApp и Viber 8-908-0-953-953

Тел.: (351)265-80-66; 8-902-616-06-06

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Два взрывных устройства обнаружили на свалке в Магнитогорске
В Челябинске пассажиры маршрутки устроили скандал сотруднику ДПС
Жителей Челябинской области озадачил фонарный столб, похожий на виселицу
«Отломил зеркало и запрыгнул на капот»: пьяный житель Челябинска набросился на автомобиль, стоящий на светофоре
Уроженца Таджикистана, потерявшего семью при взрыве в Магнитогорске, перевели из реанимации в палату
«Пробил забор в саду Пушкина»: На центральной улице Челябинска в час пик произошло два ДТП
Трем жителям Челябинска понадобилась помощь медиков после купания в купели
В Челябинской области ударит мороз до -34 градусов
Рухнувший дом в Магнитогорске расселят этапами
Сигнал о минировании больницы и школ в Магнитогорске поступил из-за границы
В Челябинской области водитель разбился насмерть в снегопад
В Магнитогорске спецслужбы проверяют больницу после сообщения о минировании
Пациентов магнитогорской больницы отправляют домой из-за угрозы взрыва
В Челябинске пьяный водитель грузовика снес газопровод и оставил без газа 211 домов
Житель Челябинской области вынес под пуховиком 11 кг продуктов из магазина
Полицейские накрыли наркопритон в Челябинске
В Челябинской области поймали грабителя, укравшего гречку на 150 тысяч рублей
В Челябинске студентку ударило током в троллейбусе
В Челябинске автомобилисты влетают в шлагбаум-невидимку
Житель Челябинской области напечатал трамвай на 3D-принтере
В Челябинске неизвестный расстрелял собаку на автостоянке
В школах Челябинской области детей-вегетарианцев заставляют питаться одинаково со всеми