В Челябинской области почетному донору выдали просроченные консервы

СЕГОДНЯ 04:42 2019-01-22T04:42:43+03:00

Тушенка произведена аж в августе 2012 года. Срок годности - 6 лет. Просрочка! Фото: vk.com/ozersksecret

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Житель Челябинской области Владимир Головацкий — почетный донор. На прошлой неделе сдал кровь. Вместо обычной денежной компенсации обеда ему выдали продуктовый набор: тушенка, сгущенка, паштет, сайра, ананасы и шоколад. Банка с ананасами оказалась вздутой. Внутри жидкость пахла брагой. А тушенка просрочена на полгода. Фото консервов супруга донора выложила в группе «Подслушано в Озерске» в VK.

— Это из госзапасов России. Такая тушенка сделана по ГоСТУ и самая лучшая, что продается в магазинах. В реальности 10 лет минимум срок годности у нее, на банке написан меньше, — прокомментировал подписчик группы Олег Попов.

Однако, лучше доверять датам на упаковке, чем чьему-то личному мнению. Все-таки просрочку есть не стоит. Большинство комментаторов поста написали, что так поступать с донорами — это позор!

— Эх, а раньше паек был шикарный: гречка, вино красное, рыба, сахар, шоколад, сок, — вспоминает почетный донор Наталья Султанова.

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