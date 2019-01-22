Жителей Челябинской области озадачил фонарный столб, похожий на виселицу

СЕГОДНЯ 04:44 2019-01-22T04:44:23+03:00

Его поставили, чтобы освещать детскую ледяную горку

Изменить размер текста: A A

Жительница Челябинской области Саша Мясная выложила у себя на странице в VK фотографию странного фонарного столба.

— Приехала я, значит, в Копейск и осознала все перспективы… — подписала она снимок.

Фото разлетелось по группам соцсети. Интернет-пользователи дружно решили: да это же виселица!

— Мы видим европейский стиль 30-х годов прошлого века, взят напрямую из Освенцима, — прокомментировал подписчик группы «Комсомольская Правда»-Челябинск» в VK Василий Ребрик.

Конструкция стоит в центре города Копейска. Сделана из дерева и, скорее всего, она временная. Столб с фонарем установили напротив ледяной горки, чтобы дети могли кататься и вечером, когда темнеет.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Почта: kpravda@ya.ru

WhatsApp и Viber 8-908-0-953-953

Тел.: (351)265-80-66; 8-902-616-06-06