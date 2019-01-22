2019-01-22T04:44:23+03:00
Общество

Жителей Челябинской области озадачил фонарный столб, похожий на виселицу

Его поставили, чтобы освещать детскую ледяную горку
Ирина КАРЕЛИНА
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Фонарный столб в центре Копейска. Фото: Саша Мясная.Фонарный столб в центре Копейска. Фото: Саша Мясная.
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Жительница Челябинской области Саша Мясная выложила у себя на странице в VK фотографию странного фонарного столба.

— Приехала я, значит, в Копейск и осознала все перспективы… — подписала она снимок.

Фото разлетелось по группам соцсети. Интернет-пользователи дружно решили: да это же виселица!

— Мы видим европейский стиль 30-х годов прошлого века, взят напрямую из Освенцима, — прокомментировал подписчик группы «Комсомольская Правда»-Челябинск» в VK Василий Ребрик.

Конструкция стоит в центре города Копейска. Сделана из дерева и, скорее всего, она временная. Столб с фонарем установили напротив ледяной горки, чтобы дети могли кататься и вечером, когда темнеет.

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