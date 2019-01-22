В Челябинске пассажиры маршрутки устроили скандал сотруднику ДПС
В субботу, 19 января, в Челябинске сотрудник ДПС остановил маршрутку №24 для проверки документов. Проверка затянулась, и пассажиры начали возмущаться. Не обошлось без оскорблений. Все это, конечно же, засняли на видео, которое попало в группу «Челябинск и область | Новости | ДТП и ЧП» в VK.
К сожалению, мы не можем опубликовать видеозапись из-за содержащегося в ней большого количества нецензурных выражений.
— Нас на остановке дети ждут! — кричит женщина.
— Вы чего беспределите? Мы с работы едем, смену 12 часов отстояли, домой все хотим. Выйдите из маршрутки! — требует от сотрудника ДПС мужчина.
— Не выйду, — отвечает человек в форме и начинает выяснять, кто крикнул в его адрес оскорбление.
Кто-то из пассажиров не выдерживает и выходит из салона, хотя маршрутка стоит между остановками. Остальные продолжают кричать.
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