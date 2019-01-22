В Челябинске пассажиры маршрутки устроили скандал сотруднику ДПС

СЕГОДНЯ 04:45 2019-01-22T04:45:42+03:00

Из-за того, что он остановил транспорт для проверки документов

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В субботу, 19 января, в Челябинске сотрудник ДПС остановил маршрутку №24 для проверки документов. Проверка затянулась, и пассажиры начали возмущаться. Не обошлось без оскорблений. Все это, конечно же, засняли на видео, которое попало в группу «Челябинск и область | Новости | ДТП и ЧП» в VK.

К сожалению, мы не можем опубликовать видеозапись из-за содержащегося в ней большого количества нецензурных выражений.

— Нас на остановке дети ждут! — кричит женщина.

— Вы чего беспределите? Мы с работы едем, смену 12 часов отстояли, домой все хотим. Выйдите из маршрутки! — требует от сотрудника ДПС мужчина.

— Не выйду, — отвечает человек в форме и начинает выяснять, кто крикнул в его адрес оскорбление.

Кто-то из пассажиров не выдерживает и выходит из салона, хотя маршрутка стоит между остановками. Остальные продолжают кричать.

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