Два взрывных устройства обнаружили на свалке в Магнитогорске

СЕГОДНЯ 05:33 2019-01-22T05:33:39+03:00

Людей, работающих рядом с местом ЧП, эвакуировали

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Два предмета, похожих на противотанковую и противопихотную мину нашли на Левобережной свалке вечером 21 января. Об этом на своем официальном сайте сообщает магнитогорское охранное предприятие «Щит».

Бойцы группы быстрого реагирования эвакуировали людей, работающих вблизи этого объекта, оцепили территорию и вызвали полицию. Прибывшие на место ЧП сотрудники правоохранительных органов изъяли подозрительные предметы.

Как взрывные устройства оказались на городской свалке, пока неизвестно. Полиция официальных комментариев по этому поводу не дает.

— Возможно, мины не представляют реальной угрозы и могут быть учебными. Это предстоит проверить специалистам, — отмечают в охранном предприятии.

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