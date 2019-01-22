Во время диспансеризации у 729 южноуральцев врачи выявили рак

СЕГОДНЯ 06:44 2019-01-22T06:47:18+03:00

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Согласно полученным данным в прошлом году диспансеризацию прошли 385 тысяч южноуральцев. Обследование выявило более 95 тысяч случаев заболеваний. Среди них на первом месте — болезни системы кровообращения, на втором — органов дыхания.

— Кроме того, врачи обнаружили у пациентов 1 тысячу 630 случаев новообразований, из которых 729 оказались злокачественными, — сообщает пресс-служба минздрава Челябинской области.

В этом году диспансеризацию смогут пройти 588 тысяч жителей Южного Урала. На обследование приглашают всех граждан старше 18 лет. Для прохождения диспансерного осмотра пациент должен обратиться в регистратуру поликлиники, к которой он прикреплен. При себе необходимо иметь паспорт и полис ОМС. При наличии подозрений на заболевание и для уточнения диагноза пациента направят на углубленное исследование.

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