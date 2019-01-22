На Южном Урале огнеборцы спасли из горящего дома пятимесячную малышку и ее братьев
Пожар произошел днем 21 января в Каслях. В многоэтажке на улице Карла Маркса загорелась квартира на первом этаже.
На место ЧП прибыли сотрудники 60-й пожарно-спасательной части. Они установили, что в квартире этажом выше находится женщина с тремя маленькими детьми. Покинуть помещение самостоятельно многодетная мама не может. Путь к спасению отрезал густой едкий дым.
Огнеборцы поделились на две группы. Одна тушила огонь, вторая эвакуировала женщину и детей. В результате профессиональных действий пожарных мама, ее пятимесячная дочка и два сына были спасены. Медицинская помощь им не потребовалась.
— Причиной пожара по предварительным данным стало нарушение правил монтажа электрооборудования в квартире на первом этаже, — сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Челябинской области.
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