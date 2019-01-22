В Челябинске иномарка протаранила магазин «Красное и белое»

СЕГОДНЯ 08:27 2019-01-22T08:27:56+03:00

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ДТП произошло вечером 21 января недалеко от перекрестка улиц Островского и Каслинская. Водитель «Киа» по неизвестным причинам не справился с управлением и вылетел с проезжей части. По словам очевидцев иномарка пересекла тротуар и врезалась в фасад магазина в двух шагах от крыльца. К счастью людей в этот момент возле входа не было.

По предварительным данным, за рулем «Киа» находилась женщина. При столкновении в автомобиле сработала подушка безопасности. Пострадала атоледи или нет, пока неизвестно. В обстоятельствах аварии сейчас разбираются сотрудники ГИБДД.

Кстати, это уже не первый случай, когда магазин «Красное и белое» на перекрестке Островского и Каслинской таранит иномарка. Аналогичная авария произошла в конце 2017 года. Тогда в него врезалась «Мазда», которую выбросило с дороги на повороте.

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