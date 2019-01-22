В Южноуральске пьяный шутник «заминировал» жилой дом
Вечером 21 января житель Южноуральска позвонил в Единую диспетчерскую службу и сообщил, что в дома на улице Мира заложено взрывное устройство.
Через несколько минут пятиэтажку оцепили сотрудники полиции. Около сотни жильцов эвакуировали в экстренном порядке. Людей на несколько часов разместили в соседних зданиях кинотеатра и школы искусств. Помещения дома проверили кинологи с собаками. Однако взрывчатку не обнаружили.
К этому времени сотрудники ФСБ установили личность звонившего. Им оказался 21-летний житель этого же дома. Парень признался, что перебрал спиртного и решил проверить работу экстренных служб.
— В отношении лжеминера возбуждено уголовное дело по статье «Заведомо ложное сообщение об акте терроризма». Ему грозит до пяти лет лишения свободы, — сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Челябинской области.
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