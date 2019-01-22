В Челябинске изуродовали памятник культурного значения

СЕГОДНЯ 09:51 2019-01-22T09:51:25+03:00

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Этот крепкий каменный дом — один из немногих, переживших непростой век революций, войн, перестройки. В 1889 г почетный гражданин Челябинска, предприниматель и общественный деятель Александр Чикин купил землю и построил особняк.

Власти города пользовались зданием в общественных целях. В нем располагалась торговая школа, потом проходили заседания городского собрания. После революции 1917 г — красноармейский клуб.

Здание особняка построено из кирпича. По бокам особняк оформлен обработанным камнем. Окна арочные, окаймленные декоративной каменной кладкой.

Сейчас в особняке, находящемся под охраной государства, размещается Челябинской гарнизонный военный суд.

Выглядит здание удручающе. Рамы заменены на неподходящие по стилю, белого цвета. Дверь железная, типовая. На торце укреплена реклама многоуровнего паркинга.

На днях здание лишилось второй входной «исторической двери». Общественники возмущены.

— Подрядчики министерства обороны отобрали и уничтожили историческое наследие. Это была одна из последних красивых дверей в центре Челябинска. Если это проигнорировать, завтра они сотрут историю города, сделав его безликим. В городском регламенте указано: нельзя менять дверные полотна в объектах культурного наследия. Мы пишем в прокуратуру, — объявил челябинский урбанист Лев Владов.

В 80-е годы ХХ века особняк еще выглядел как при первом владельце. Фото: arhistrazh.livejournal.com

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