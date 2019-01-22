В Челябинске многодетная устроила аферу с маткапиталом

СЕГОДНЯ 10:16 2019-01-22T10:16:51+03:00

Материнский капитал можно направить на решение квартирного вопроса семьи и обязательно учесть интересы детей. Фото: Анастасия Осипова

Изменить размер текста: A A

После рождения третьего ребенка на средства материнского капитала жительница Челябинска купила квартиру в одном из небольших городков Южного Урала. По закону, приобретенная недвижимость должна быть оформлена в общедолевую собственность, включая детей. Однако, многодетная мать этого требования не выполнила.

Кроме того, жилье спустя короткое время было продано… прежнему хозяину. А вскоре за ненадлежащее соблюдение родительских обязанностей женщину лишили родительских прав на всех троих детей.

Районный Пенсионный Фонд РФ обратился в прокуратуру. Факты махинации с маткапиталом подтвердились. Жилищные условия троих детей не были улучшены. Как сообщили корреспонденту газеты «Комсомольская правда» — Челябинск» в пресс-центре Челябинской областной прокуратуры, надзорное ведомство через суд требует горе-мать вернуть сумму неосновательного обогащения.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Почта: kpravda@ya.ru

Тел.: (351)265-80-66;

SMS: 8-902-616-06-06