Отец пятерых детей из Челябинской области выплатит 4,5 млн рублей за случайный поджог леса

СЕГОДНЯ 10:57 2019-01-22T11:01:07+03:00

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Житель Октябрьского района, чтобы прокормить семейство, пошел на свалку за металлоломом. У многодетного отца нет постоянной работы, вот он и собирает лом для пунктов приема. На свалке нашел сетку рабицу, поджог ее, чтобы быстрее освободить от мусора. Погода стояла сухая и безветренная, история произошла 9 мая прошлого года, пламя быстро разгорелось и перешло на траву. По сухостою огонь мгновенно добрался до деревьев. Многодетный отец не смог потушить пожар и поспешил уйти.

Лес полностью выгорел и погиб. Октябрьское лесничество оценило ущерб в шесть млн рублей.

Поджигателя вскоре нашли. На днях суд вынес ему приговор.

— Суд назначил виновному полтора годы лишения свободы условно. Также судом с учетом семейного и материального положения осужденного, а также неосторожной вины гражданский иск ГУ лесами Челябинской области о взыскании с осужденного суммы причиненного ущерба удовлетворен частично на сумму 4,5 млн рублей, — рассказали в пресс-службе прокуратуры Челябинской области.

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