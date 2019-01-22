В Челябинске накинулись на московского бьюти-блогера Синяка

СЕГОДНЯ 11:22 2019-01-22T11:22:56+03:00

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Модного столичного бьюти-блогера Игоря Синяка в спальном районе Челябинска поджидали. В одном из магазинов косметики эксперт макияжа намеревался дать уроки красоты поклонницам — местным восторженным девчонкам. Но на встречу с гламурным москвичом пришли и суровые челябинские парни. Не любят они накрашенных мужчин. В ноябре в нашем городе освистали еще одного эксперта теней, помад и хайлайтеров — московского визажиста Андрея Петрова.

Из магазина Синяк ретировался в сопровождении крепких охранников и под вопли. Мужики кричали оскорбления про возможную нетрадиционную ориентацию Синяка. Девчонки вопили: «Игореша, быстрее уходи, дорогой!» и бежали следом с дрожащими мобильниками в руках. Видео с телефонов и выложено на странице Синяка в Инстаграм. Фанатки плачут в откликах, просят прощения за город, зовут в гости еще. Суровые мужики обещают «навалять», если еще раз покажется.

Но для публичных персон любая склока в радость. Тысячи просмотров ролика, десятки откликов. Сам бьюти-блогер вздохнул о том, что заколебался раздавать интервью восьми федеральным каналам. Но мы-то знаем, что хайп — это рост аудитории, реклама, доход. Значит, в суровом Челябинсе настоящая целевая аудитория Синяка.

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