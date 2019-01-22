В Челябинске оштрафовали бизнесмена за торговлю просроченными на девять месяцев продуктами

СЕГОДНЯ 11:38 2019-01-22T11:38:24+03:00

В его магазине продавались порченые пельмени, купаты и другие полуфабрикаты

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Торговый павильон, где нашли кучу просрочки, находится на остановке у дома №127 по проспекту Победы. Во время проверки специалисты из прокуратуры и Роспотребнадзора обнаружили здесь продукты, у которых срок годности истек от девяти дней до девяти месяцев назад.

Покупателям пытались «втюхать» испорченные полуфабрикаты, а также колбасы, мороженное и сгущенку. Кроме того, в продаже были пирожки, беляши, сосиски в тесте с отсутствием маркировки.

— На индивидуального предпринимателя прокурором возбуждено дело по статье «Нарушение продавцом требований технических регламентов». Решением Арбитражного суда Челябинской области индивидуальный предприниматель привлечен к административной ответственности, — рассказали в пресс-службе областной прокуратуры.

Теперь бизнесмену придется выплатить штраф в 20 тысяч рублей.

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