«Не убивал, а нашел мясо и забрал себе»: в Челябинской области браконьер попытался обжаловать приговор за отстрел лося

СЕГОДНЯ 12:25 2019-01-22T12:25:39+03:00

Осужденный выдвинул версию, что животное застрелили другие охотники, а он лишь подобрал добычу

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Житель Кусинского района попал на крупную сумму за отстрел лося. Незаконная охота обошлась ему в 260 тысяч рублей: штраф плюс компенсация материального вреда министерству экологии области. К тому же через суд у него забрали машину и трактор.

Расставаться с имуществом и деньгами браконьер не захотел и попробовал обжаловать приговор суда. Подал апелляционную жалобу, где указал, что его вина в преступлении не доказана.

— Осужденный выдвинул версию о причастности к преступлению других лиц. Якобы они отстрелили лося, а он со своим знакомым лишь обнаружил добычу и забрал мясо себе. Суд апелляционной инстанции учел мнение стороны обвинения и признал доводы осужденного необоснованными, — рассказали в прокуратуре Челябинской области.

Приговор суда оставили без изменений, он уже вступил в законную силу.

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