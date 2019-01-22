2019-01-22T16:37:11+03:00
Происшествия

На Южном Урале сотрудница дома престарелых устроила пожар в здании интената

Из помещений эвакуировали 57 человек
Ульяна ШЕВЧЕНКО
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Фото: пресс-служба ГУ МЧС Челябинской областиФото: пресс-служба ГУ МЧС Челябинской области
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ЧП произошло днем 21 января в Троицком районе. В доме-интернате для пожилых людей и инвалидов «Ясная поляна» загорелась подсобное помещение. В это время в здании находились 57 человек. Персонал и постояльцы, в том числе 14 человек лежачих, покинули помещения.

На место происшествия прибыли пожарные. Однако их помощь не понадобилась. Сотрудники учреждения самостоятельно потушили пламя.

По предварительным данным, пожар случился по вине одной из сотрудниц интерната, которая оставила в подсобке непогашенный окурок.

— Избежать трагедии удалось по чистой случайности. Кроме неосторожного обращения с огнем при курении, сотрудники дома престарелых грубо нарушили правила эвакуации людей. Они вывели постояльцев не на улицу, а в соседнее крыло этого же здания. Если бы огонь распространился дальше, пациенты могли оказаться в ловушке. Все виновные будут наказаны штрафом, — сообщили в пресс-службе ГУ МЧС Челябинской области.

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