На Южном Урале объявлен розыск двух школьников, пропавших по дроге в Челябинск

СЕГОДНЯ 17:14 2019-01-22T17:15:12+03:00

Артем Роганов и Гриша Пятков могут находится в крупных ТРК Челябинска

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Последний раз мальчишек видели в селе Подовинное Октябрьского района 19 января. Григорий Пятков и Артем Роганов 12 и 14 лет сели в рейсовый автобус и отправились в Челябинск. Доехали школьники до областного центра или потерялись по дороге - неизвестно. На связь с родными мальчики не выходят 4-ые сутки.

Поисками подростков занимаются полиция и волонтеры.

- Не исключено, что ребята могут находится в крупных торговых центрах Челябинска, - говорят участники поисковой группы "Легион-СПАС" .

Гриша Пятков был одет в темно-синий костюм, красный пуховик, синюю шапку и темные ботинки с оранжевым язычком. Его товарищ Артем Роганов - в черные джинсы, куртку-парку, на ногах сапоги-дутыши. Всех, кто видел ребят, просят звонить по телефонам: 8-900-09-55-267 Татьяна, 8-902-60-45-610 Ирина.

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