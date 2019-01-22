Прокуратура требует 17 лет тюрьмы для южноуральца, убившего в ДТП автоинспектора

СЕГОДНЯ 18:58 2019-01-22T18:58:15+03:00

Нарушитель полкилометра тащил полицейского на капоте, а потом сбросил

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В челябинском областном суде завершилось следствие по уголовному делу жителя села Травники Егора Александрина. Он обвиняется в посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительных органов.

Преступление было совершено еще в сентябре 2017 года. Тогда 25-летний Егор Александрин сбил патрульного, который потребовал от него остановиться. Пьяный лихач полкилометра тащил полицейского на капоте, а затем скинул на обочину. От полученных трам 27-летний автоинспектор Ярослав Власов скончался в больнице.

Александрин с места происшествия сбежал. Но через месяц сам явился в полицию и заявил, что не видел ни патрульного, ни свой автомобиль.

- Гособвинитель просит назначить подсудимому 17 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. Также он обязан удовлетворить иски матери и жены погибшего полицейского о компенсации морального вреда и выплатить по 3 млн рублей каждой, - сообщает пресс-служба прокуратуры Челябинской области.

Приговор Александрину суд вынесет на этой неделе.

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