На Южном Урале мать сломала челюсть новорожденному сыну
В городской суд Златоуста поступило уголовное дело в отношении местной жительницы. Ее обвиняют в умышленном нанесении вреда здоровью малолетнему ребенку.
Как сообщает пресс-служба златоустовского суда, в июле 2018 года подсудимая с силой ударила по лицу своего сына. Малыш, которому не исполнилось еще и месяца, получил закрытый перелом челюсти.
На допросе женщина призналась, что сын плакал и не давал ей спасть. Это вывело ее из себя. Не зная, как его успокоить, она ударила кроху по подбородку, чтобы тот замолчал.
Следователи выяснили, что горе-мамаша и раньше била грудничка по лицу, оставляя ему синяки.
Если суд признает ее виновной, женщине грозит до пяти лет лишения свободы. Малыша у нее забрали. В настоящее время он находится в Доме Ребенка.
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