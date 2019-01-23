2019-01-23T00:53:09+03:00
Происшествия

Девушка из Челябинска избила таксиста, обвинила в изнасиловании, угнала его машину и устроила ДТП в Москве

Гостья столицы и водитель не договорились о стоимости проезда
Ирина КАРЕЛИНА
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Полиция Москвы задержала подозреваемую в угоне уроженку Челябинска. Кадр из видео УВД по ЦАО.Полиция Москвы задержала подозреваемую в угоне уроженку Челябинска. Кадр из видео УВД по ЦАО.
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Суровая девушка из Челябинска натворила дел в столице. В Оружейном переулке она подошла к остановившемуся автомобилю «Яндекс.Такси». Потенциальная пассажирка 27 лет и 52-летний водитель не смогли договориться о стоимости проезда. Тогда девушка принялась избивать мужчину и толкнула его на проезжающую мимо машину. Затем она села за руль такси и уехала. Очевидцы вызвали Скорую и полицию. Пострадавшего госпитализировали с травмами разной степени тяжести.

Автоинспекторы обнаружили угнанный автомобиль возле одного из домов на Ленинградском шоссе. Там же оперативники задержали подозреваемую, сообщает пресс-служба УВД по Центральному автономному округу.

Кроме того, столичным СМИ стало известно, что девушка устроила ДТП и обвинила таксиста в изнасиловании. Впрочем, задержанная путается в показаниях и порою несет полнейший бред. По неподтвержденным данным девушка приехала из Челябинска в Москву на заработки.

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Девушка из Челябинска в Москве избила таксиста, обвинила в изнасиловании, угнала его машину и устроила ДТП.

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