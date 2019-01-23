Пуси-смузи: в кафе Челябинска сфотографировали меню для лесбиянок

СЕГОДНЯ 00:45 2019-01-23T00:45:12+03:00

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Жительница Челябинска Полина Душутина прислала письмо в редакцию «Комсомольской Правды». Она рассказала о своем шоке от посещения кафе на Северо-западе города.

— Утром я пошла выпить кофе со знакомыми. Сняла верхнюю одежду, помыла руки, села за стол и увидела... меню для лесбиянок! Вот так «умники»! Сначала я подумала, что мне показалось. Да точно же показалось! Но я прочитала снова, и я была просто в шоке... я не знала, как на такое реагировать. К администратору подойти и высказать, что я об этом думаю, побоялась. Наверно, все из-за моего стеснения. Мои родители воспитывали меня не в тех ценностях, чтобы я могла принять этот ***, который твориться в Челябинске! Мы не хотим видеть такое вокруг! — написала Полина и приложила фото меню.

Оно больше похоже на прейскурант в эротическом спа-салоне. Лесболатте, куниссан, эросендвич, ЛГБТ-сырник, пуси-смузи и… копрофреш. Все это под общим названием «Лесбо-меню».

Оказалось, что такое же письмо пришло в редакции и других СМИ. А еще попало в соцсети. При этом сотрудники кафе говорят, что у них такого меню нет, что это чей-то вброс. А, может быть, пиар-акция?

— Все равно заходите к нам. У нас сегодня ооочень много народу, — написал администратор кафе в группе заведения «ВКонтакте» и добавил смайлик.

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