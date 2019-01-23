2019-01-23T04:00:22+03:00
Общество

В Челябинске определили самые опасные тротуары

Список передадут в ГИБДД для устранения нарушений
Ирина КАРЕЛИНА
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Автомобили паркуются прямо на тротуаре. Фото: ОНФАвтомобили паркуются прямо на тротуаре. Фото: ОНФ
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Эксперты Общероссийского Народного Фронта проверили состояние тротуаров и подходных путей к общественному транспорту в Челябинске. Они определили самые опасные места.

По мнению активистов, немало их на улице Российской. Например, возле дома №23. Из-за неправильно установленного бордюра автомобилисты воспринимают часть пешеходной зоны как парковку. Жители не могут попасть на тротуар из-за машин и вынуждены идти по проезжей части.

Также в список попал тротуар на площади Павших Революционеров. Это единственная возможность перейти дорогу, но путь завален снегом. Чтобы успеть сесть в транспорт, люди заранее перелезают через сугробы и ждут его на проезжей части, среди автомобильного потока.

На пересечении ул. Российской и пр. Победы спуск с тротуара превратился в ледяную горку. Тут легко подскользнуться и скатиться на дорогу.

ОНФ передаст список в ГИБДД с требованием устранить нарушения.

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