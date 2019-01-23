2019-01-23T03:43:47+03:00
Звезды

Родители Магнитогорска требуют запретить концерт Егора Крида для детей

В его песнях много «плохих» словечек
Ирина КАРЕЛИНА
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На афишах Крида в Магнитогорске стоит возрастное ограничение всего-лишь "6+". Фото: УФАС России по Челябинской областиНа афишах Крида в Магнитогорске стоит возрастное ограничение всего-лишь "6+". Фото: УФАС России по Челябинской области
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Школьники Магнитогорска старательно учат уроки — лишь бы мама и папа разрешили пойти на концерт Егора Крида. Однако, некоторые взрослые против таких кумиров молодежи. Местный житель написал в Челябинское УФАС заявление от лица родительской общественности по поводу афиши артиста. Дело в том, что на ней стоит возрастная классификация «6+». По мнению заявителя, это нарушает Закон о защите детей от информации, причиняющей вред. Он указал, что в текстах хип-хоп исполнителя много ненормативной лексики. Да и вообще они учат плохому!

УФАС обещает изучить репертуар певца и дать ответ в течение месяца. Если будет выявлено нарушение, афиши придется снять. Но имеет ли это смысл, если концерт в Магнитогорске состоится уже в марте?

Кстати, такая же жалоба на афишу Крида была в Твери в ноябре прошлого года. Там родители даже требовали отменить концерт Крида. Но антимонопольный орган нарушений не выявил. Однако, на афишах в Твери была указана возрастная категория «12+». Почему ее занизили для концерта в Челябинской области, не известно.

— Обращаем внимание, что в полномочия антимонопольных органов не входит принятие решений о запрете концертов, — отметили в УФАС по Челябинскйо области.

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