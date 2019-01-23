Жительница Магнитогорска, потерявшая ребенка и возможность родить, засудила врачей

СЕГОДНЯ 04:07 2019-01-23T04:08:46+03:00

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Дарья была счастливой беременной женщиной, пока не узнала, что ее ребенок погиб в утробе. Причем еще шесть недель назад. Тут уже встал вопрос о жизни самой женщины. Ей удалили матку и яичник. Потребовалась донорская кровь. Женщина была в коме.

Пройдя через весь этот ужас, бедняжка решила судиться с родильным домом и женской консультацией. Она считает, что ее не направили на межскрининговое УЗИ, которое позволило бы определить замершую беременность вовремя. И тогда женщина была бы здорова.

Судебно-медицинская экспертиза подтвердила, что врач, обнаружив на УЗИ неоднозначный показатель аномалий плода, должен был рекомендовать истице уточняющее УЗИ. Но при этом эксперты не установили прямой связи между действиями врачей и последствиями для истицы. Суд в Магнитогорске встал на сторону врачей.

Истица подала апелляцию, которая рассматривалась уже в Челябинске. В этот раз она выиграла суд. Медики заплатили женщине компенсацию морального вреда — 10 тыс. руб.

— Тот случай, когда ты прав, и тебя областной суд даже поддержал, но при этом так противно от такого правосудия... Подумаешь, женщина бездетная осталась… Челябинское Экспертное бюро вообще написало в заключении, что ничего страшного не произошло, так как сейчас есть высокие технологии, и я еще смогу иметь детей. Например, при помощи суррогатного материнства. А это около трех млн. рублей. Эксперты, прикрывая медиков роддома, нашли для меня «простой» выход, — написала в группе «Черное&Белое Магнитогорск» Дарья Особова.

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